Son Dakika
Ankara'da "Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde renkli görüntüler
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye aleyhtarı karar!
Zerdalitepe'de bir kişi tartıştığı karısını öldürdü
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor
Kıvanç Tatlıtuğ'a 10 yıla kadar hapis istendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi
Ali Koç PFDK’ya sevk edildi
Bitkisel yağda “üretim seferberliği“ çağrısı
3 jinekolojik kanser türü, kadınları tehdit ediyor!

Garlarda tren kazası yoğunluğu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kılavuz tren kazası sonrasında garlarda gecikme ve yoğunluklar yaşanıyor.

Genel 19.09.2019, 12:31 19.09.2019, 12:37
Garlarda tren kazası yoğunluğu
banner63

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kılavuz tren kazası sonrasında garlarda gecikme ve yoğunluklar yaşanıyor.

Yüksek Hızlı Tren hattını kontrol etmek amacıyla hareket eden kılavuz tren, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Ahmetpınar köyünde tünel içerisinde raydan çıkarak duvara çarpmış, kazada 2 makinist hayatını kaybetmişti. Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hatlarında seferler geçici olarak durdurulurken, tren garlarında da yoğunluk yaşandı. Sabah 06.30’da başlayan seferler kapsamında yolculuk yapacak vatandaşlar kaza nedeniyle garlarda beklemek zorunda kaldı. Kazadan habersiz olan yolculara Eskişehir Tren Garı’nda yetkililer tarafından anonslar yapılırken, kontrol noktalarında da uzun kuyruklar oluştu. Anonslarda, kaza dolayısıyla seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı, bilet kontrol işlemleri başladığında da bilgi verileceği belirtildi.

Kaza sonrasında Ankara’dan gelen yolcuların Bozüyük’te indirilip otobüslerle Bilecik’e taşındıktan sonra tekrar trene bineceği, İstanbul’dan çıkış yapan yolcuların ise Bilecik’e kadar trenle geldikten sonra otobüslerle Bozüyük’e giderek buradan tekrar trene binip Ankara’ya hareket edeceği öğrenildi.

(İHA)

Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@