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Garlarda tren kazası yoğunluğu
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kılavuz tren kazası sonrasında garlarda gecikme ve yoğunluklar yaşanıyor.
Genel 19.09.2019, 12:31 19.09.2019, 12:37
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kılavuz tren kazası sonrasında garlarda gecikme ve yoğunluklar yaşanıyor.
Kaza sonrasında Ankara’dan gelen yolcuların Bozüyük’te indirilip otobüslerle Bilecik’e taşındıktan sonra tekrar trene bineceği, İstanbul’dan çıkış yapan yolcuların ise Bilecik’e kadar trenle geldikten sonra otobüslerle Bozüyük’e giderek buradan tekrar trene binip Ankara’ya hareket edeceği öğrenildi.
(İHA)
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