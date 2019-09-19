Garlarda tren kazası yoğunluğu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kılavuz tren kazası sonrasında garlarda gecikme ve yoğunluklar yaşanıyor.

Yüksek Hızlı Tren hattını kontrol etmek amacıyla hareket eden kılavuz tren, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Ahmetpınar köyünde tünel içerisinde raydan çıkarak duvara çarpmış, kazada 2 makinist hayatını kaybetmişti. Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hatlarında seferler geçici olarak durdurulurken, tren garlarında da yoğunluk yaşandı. Sabah 06.30’da başlayan seferler kapsamında yolculuk yapacak vatandaşlar kaza nedeniyle garlarda beklemek zorunda kaldı. Kazadan habersiz olan yolculara Eskişehir Tren Garı’nda yetkililer tarafından anonslar yapılırken, kontrol noktalarında da uzun kuyruklar oluştu. Anonslarda, kaza dolayısıyla seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı, bilet kontrol işlemleri başladığında da bilgi verileceği belirtildi.

Kaza sonrasında Ankara’dan gelen yolcuların Bozüyük’te indirilip otobüslerle Bilecik’e taşındıktan sonra tekrar trene bineceği, İstanbul’dan çıkış yapan yolcuların ise Bilecik’e kadar trenle geldikten sonra otobüslerle Bozüyük’e giderek buradan tekrar trene binip Ankara’ya hareket edeceği öğrenildi.

(İHA)