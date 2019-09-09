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"Gasbedildim" diyen gencin kendisini bıçakladığı ortaya çıktı
- Bursa'da bacağından bıçaklanıp gasbedildiğini öne süren kişinin, kendisini bıçakladığı tespit edildi
Genel 09.09.2019, 13:20
BURSA (AA) - Bursa'da bacağından bıçaklanıp gasbedildiğini öne süren kişinin, kendisini bıçakladığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bacağından bıçaklanan A.Y'nin (23), cebindeki altın bilezikler ve 2 bin lirasının da gasbedildiği yönünde ihbar aldı.
Ekipler, çelişkili ifadeler veren gencin, kendisini bıçaklayarak "gasbedildiği" yalanını söylediğini tespit etti.
A.Y'nin ifadesinde, eşine ait yaklaşık 25 bin lirayı harcadıktan sonra ailesinden korktuğu için bu yola başvurduğunu anlattığı öğrenildi.
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