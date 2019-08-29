Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilim ve hikmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler hale gelmesine vesile oldu" dedi.

Vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Şenler için Eyüpsultan Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şule Yüksel Şenler için helallik alındı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs’ta başlayıp, İstanbul’da tekamüle eren, sonra tüm Türkiye’yi, hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesinde bir arada bulunuyoruz. Şule Yüksel Şenler hanımefendinin 20’li yaşlardan itibaren okumakla yazmakla, hakkı hakikati konuşmakla geçen ömrü 81 yaşında nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şule Yüksel Şenler’in geride bıraktığı mirasın çok büyük ve anlamlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İdealist Hanımlar Derneği ile kurdukları mücadele gerçekten adeta genç kızlarımız için bir idol olmasını da ortaya koymuştur. Hatta seher vakti dergisi ile de o zamanlar özellikle İslami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından, malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok önemliydi. Tamamen kendi iradesi ile yöneldiği hak ve hakikat yolu onu duruşuyla, kararlılığıyla, samimiyetiyle, dirayetiyle kendini neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmişti. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilim ve hikmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler hale gelmesine, çevresini de etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu" şeklinde konuştu.

Şenler’in yurdun pek çok yerinde verdiği konferanslarla Türk insanına en zor zamanda cesaret verdiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye’nin darbecilerin ve vesayetçilerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir mücadele insanının yolunun hapishanelerden geçmemesi tabii ki düşünülemezdi. Nitekim kendisi bu durumu ’hak uğruna zindana girmem mukadder imiş. Takdiri ilahiden gafil gibi kaçamam’ diyerek anlatmaktadır. Yani o da Medrese-i Yusufiye’den geçti. Şule Yüksel Şenler’i horlayanların, eziyet edenleri, zindana atanların, yoluna dikenler döşeyenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor. Ama Şule hanımefendi inşallah nesiller boyu hayırla yad edilmeye devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sevenlerine, yetiştirdiği nesillere, Türk milletine baş sağlığı dilekleri sunuyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in adına Eyüpsultan çevresinde bir kütüphane ve müze kurulacağını da belirterek, "Burada hem kütüphanede müzede hemhal olmak, hem kabrini ziyaret etmek suretiyle inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve cenazeye katılanlar Şenler’in tabunu omuzladı. Şenler’in cenazesi, Eyüpsultan Camii haziresine defnedildi.

(İHA)