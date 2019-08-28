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Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı: - "Hastamız Şule Yüksel Şenler konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni tanılarıyla 4 Nisan tarihinde yoğun bakım ünitemize yatırılmıştır. 5 aya yakın takip süresi boyunca yakın tıbbi bakım altında tutulmuştur ancak bugün saat 12.30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye bağlı septik şok nedeniyle kaybedilmiştir"

Genel 28.08.2019, 13:22
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı
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İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in, zatürreye bağlı septik şok nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Şenler'in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni (zatürre) tanılarıyla 4 Nisan'da hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirtti.

Şenler'in 5 aya yakın takip süresi boyunca yakın tıbbi bakım altında tutulduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Ancak bugün saat 12.30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye bağlı septik şok nedeniyle kaybedilmiştir. Kendisine rahmet, sevdiklerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

#Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı #şule yüksel şenler #Vefat
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