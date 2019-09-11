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Gazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazetecilerin otomobiline giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Genel 11.09.2019, 14:37 11.09.2019, 15:42
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazetecilerin otomobiline giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Suriye sınırındaki gelişmeleri takip etmek için Akçakale ilçesine gelen bir haber kanalı ekibinin kullandığı otomobilin sol arka tekerinden kedi sesi geldiğini duyan gazeteciler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan kedi yavrusu, kaçarak tekrar otomobilin motor kısmına girdi.
İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşının ardından girdiği ikinci yerden de çıkarılan kedi, barınağa götürüldü.
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