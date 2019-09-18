Gazi özel harekat polisleri kurdukları kulüpte spor mesaisinde

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Gazi olduktan sonra emniyet teşkilatı ile bağlarını koparmayan emekli özel harekat polisleri, kurdukları spor kulübünde şehit ve gazi polislerin çocuklarına okçuluk kursu veriyor.

Görev başındayken gazi olan emekli özel harekat polisleri, teşkilata hizmet etmeyi sürdürmek ve sosyal hayatta daha aktif yer alabilmek amacıyla geçen yıl Gaziler Engelli Spor Kulübü'nü kurdu.

Başkanlığını, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki terör saldırısında iki bacağını kaybeden Ömer Kula'nın yaptığı kulüp, Emniyet Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Türk Polis Teşkilatı bünyesinde gaziler tarafından kurulan ilk spor kulübü oldu.

Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığında kendilerine yer tahsis edilen gazi özel harekat polisleri, şehit ve gazi polislerin çocuklarına okçuluk öğretiyor. Çocuklar kulübün düzenlediği etkinlikler ve kültürel geziler sayesinde de hayata daha pozitif bakıyor.

Aktif görevde olan ve güreşle ilgilenen özel harekat polisleri de Gaziler Engelli Spor Kulübü çatısı altında müsabakalara katılıyor.

- "Devletimize hizmet için bu spor kulübünü kurduk"

Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Ömer Kula, AA muhabirine kulüp ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hendek ve barikat olaylarının yaşandığı 2015'te iki bacağını kaybederek gazi olduğunu dile getiren Kula, "Emekli olarak hayatımı devam ettirmekteyim. Bu süreçte vatana hizmetin, görevin bitmediği kanaatine vardım. Mezara kadar devletimize hizmet etmek amacıyla bu spor kulübü faaliyetlerine başladık. Amacımız, Emniyet Teşkilatında bilhassa Özel Harekat'ta yeşeren bu kulübümüzdeki gençlerimiz, gazilerimiz aracılığıyla sosyal bir mesaj vermek." diye konuştu.

Kula, emekli gaziler için rehabilitasyon merkezi işlevi gören kulübün okçulukta 25, güreşte ise 26 sporcuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Güreşçilerin, aktif görevde olan özel harekat polisleri olduğunu aktaran Kula, bu sporcuların şehit ve gazilerin adını yaşatmak amacıyla müsabakalara katıldığını söyledi.

Kulüp tüzüğü gereği engelli olmayanların da kulüpte faaliyet gösterebildiğini belirten Kula, tüm emniyet mensuplarını spor faaliyetlerine katmayı hedeflediklerini bildirdi.

- Hedef olimpiyatlar

Kulübün hedeflerini de anlatan Kula, "İlerleyen zamanlarda Dünya Polis ve İtfaiye Olimpiyatları'na katılarak hem teşkilatımızı hem de Türkiye'mizi temsil etmek istiyoruz." dedi.

Kula, kulüp kapılarının engelli vatandaşlara da açık olduğunu belirterek sosyal bir vazifeyi yerine getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Okçulukta şu an gelişme aşamasında olduklarını dile getiren Kula, güreşte ise kulüp sporcularının, Kırkpınar, Kurtdereli ve Korkuteli yağlı güreşlerinde çeşitli dereceler elde ettiğini anlattı.

- "Amacımız, eve kapanmış gazilerimizi aktif hale getirmekti"

Kulüpte okçuluk antrenörlüğü yapan Mehmet Açıktaş ise 2013'te Mardin'de yaşadığı iş kazasında sol işaret parmağının kopması sonucu vazife malulü olduğunu ve 2014'ten bu yana idari polis memuru olarak görevine devam ettiğini söyledi.

Özel harekatı yaşam tarzı olarak gördüklerini vurgulayan Açıktaş, "Şehit ve gazi çocuklarımızın özellikle sosyallik açısından sportif aktivitelerinin düşük olduğunu gördük. Asıl amacımız, eve kapanmış gazilerimizi aktif hale getirmekti ve şehit yakınlarımızı spora kazandırabilmekti. Bu açıdan aktif hale gelen birkaç gazimiz sporda kendisini ifade etmeye başladı. Henüz müsabakaya çıkabilecek konumda değiller ancak onların da antrenmanla müsabakaya çıkabilecek hale geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Açıktaş, sporun şehit ve gazi çocuklarının pozitif düşünmesine yardımcı olduğunu da ifade etti.

- "Okçuluk çok keyifli"

Erzurum'da 1994'te göreve giderken trafik kazası sonucu gazi olan Abdulvahap Kırgın'ın 14 yaşındaki oğlu Ebubekir Kırgın, kulüpte okçuluk kursu alıyor.

Kırgın, küçüklükten bu yana ilgi duyduğu okçuluktan büyük keyif aldığını ifade etti.

Kulübe katılmadan önce saatlerce bilgisayarda oyun oynadığını kaydeden Kırgın, "Annemler böyle bir şey önerdi. Ben ilk önce gitmek istemediğimi söyledim. Sonra geldim, burada daha iyi arkadaşlar edindim. Sanal dünyadaki arkadaşlıklara göre gerçek arkadaşlıkların daha güzel olduğunu anladım." diye konuştu.

Kursiyerlerden bir diğeri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde gazi olan Murat Delibaşlar'ın 8 yaşındaki kızı Hacer Nazlı Delibaşlar.

Cimnastikle de ilgilenen Delibaşlar, okçuluk çalışmalarını severek yaptığını, eve gittiğinde antrenmandaki atışlarını ailesine anlattığını söyledi.