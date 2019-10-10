Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik: - "Türk Silahlı Kuvvetlerimize üstün başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine zaferleri taçlandırarak, üstün başarılarla döneceklerine yürekten inanıyoruz"
Genel 10.10.2019, 22:16
İSTANBUL (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine yürekten inandıklarını bildirdi.
"Türk Silahlı Kuvvetlerimize üstün başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine zaferleri taçlandırarak, üstün başarılarla döneceklerine yürekten inanıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da bize ihtiyaç duyulursa seve seve cephede en önde yer almaya hazırız. Rabbim yar ve yardımcıları olsun."
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