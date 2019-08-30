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Gaziantep merkezli “ankesör“ operasyonu
- Gözaltına alınan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı
Genel 30.08.2019, 07:56 30.08.2019, 10:35
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı alınan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.
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