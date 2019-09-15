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Gaziantep'te düğünde kavga

- Halay çekildiği sırada çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Genel 15.09.2019, 15:39 15.09.2019, 15:51

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düğünde halay çekildiği sırada çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda halay çekildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelin ve damadın kavga sonrası terk ettiği düğün, bir süre sonra son buldu.

Polis ekipleri düğün salonu ve mahallede güvenlik önlemi aldı.

#yaralı #polis #kavga #gaziantep #düğün
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