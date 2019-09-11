Flaş HaberHakkari’de 2 PKK’lı teslim oldu
Son Dakika
Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Genel 09.09.2019, 21:57 11.09.2019, 17:54
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında tarafların birbirine tabanca ile ateş etmesi sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri mahallede önlem aldı, olay yerinde inceleme yaptı.
28°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:18
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:13
|Yatsı
|20:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız