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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
- Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
Genel 08.09.2019, 15:51 08.09.2019, 16:14
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Yaralanan sürücüler kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevre güvenliği alan jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından, araçlar çekiciyle kaldırıldı.
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