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Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
- 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken taktıkları eldivenlerden balon yaparak, çocukları sakinleştirmeye çalıştı
Genel 05.10.2019, 14:44 05.10.2019, 15:23
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.
Mustafa Horoz idaresindeki 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi'nde önce kaldırıma ardından da refüje çarparak devrildi.
Kazada araçta bulunan aynı aileden 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Bazı yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi oyduğu öğrenildi.
Bir süre kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Araçtakilerin Burç Ormanı'na pikniğe gittiği öğrenildi.
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