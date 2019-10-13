Son Dakika
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor
Para Masa Tenisi Uluslararası Turnuvası sona erdi
Adıyamanlı Süryanilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi
Muhammed bebek uykusunda şehit edilmiş
Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Genel 12.10.2019, 22:45 12.10.2019, 23:15
Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
Gaziantep'te feci trafik kazası: 5 yaralı
Gaziantep'te feci trafik kazası: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yusuf Hakan (60) idaresindeki 27 BME 06 plakalı minibüs, İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi yakınlarında E.H'nin (45) kullandığı 27 SC 449 plakalı biber yüklü traktörle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsüyle birlikte Gülay (38), Mehmet (15), Emirhan (12) ve Umut Çiftçi (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oğlu Emirhan'ı merak eden Gülay Çiftçi'yi hastane çalışanları çocuğunun durumunun iyi olduğunu söyleyerek teselli etti.

#İslahiye #Gaziantepte trafik kazası #5 yaralı
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@