Gaziantep'te kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, silahla iki kuzenini yaralayan kişi intihar etti.Alınan bilgiye göre, Esentepe köyünde ikamet eden 6 çocuk babası Ahmet Kandilli (56), Fakılı Mahallesi Değirmen Çat mevkisinde amca çocukları...
Genel 06.10.2019, 12:56
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, silahla iki kuzenini yaralayan kişi intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Esentepe köyünde ikamet eden 6 çocuk babası Ahmet Kandilli (56), Fakılı Mahallesi Değirmen Çat mevkisinde amca çocukları Mustafa ve Mehmet Kandilli ile buluştu.
Kavga sırasında kuzenlerini av tüfeğiyle yaralayan Ahmet Kandilli, olay yerinde intihar etti.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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