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Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı'nda Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki...

Genel 27.09.2019, 23:10
Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı'nda Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki D.Y'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan D.Y. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D.Y, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi

#Ağır yaralandı #çarptı #çocuk #İslahiye #minibüs
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