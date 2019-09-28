Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu
GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sırasında yaralanan bir Filistinli şehit oldu.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah...
GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sırasında yaralanan bir Filistinli şehit oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentindeki gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Sahir Ivadullah Osman'ın (20) şehit olduğu belirtildi.
Öte yandan Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, bugünkü gösterilerde Han Yunus, Refah ve Gazze'nin kuzeyinde 9 sağlık personelinin yaralandığını duyurdu.
Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, bu hafta "el-Aksa ve esirleri" adı verilmişti.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
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