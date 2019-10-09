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"Gazze eşi görülmemiş sıkıntılar yaşıyor"

- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: "Gazze, eşi benzeri görülmemiş büyük sıkıntılar yaşıyor. Gazze'de suların yüzde 95'i içmeye uygun değil. İşsizlik yüzde 55, fakirlik yüzde 72"

Genel 09.10.2019, 15:33

KAHİRE (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin hiç olmadığı kadar büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiren Iştiyye, bu ülkede yaşayan Filistinlilerle bir araya geldi.

Başkent Kahire'deki Filistin Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Iştiyye, Gazze'deki zor hayat şartlarına dikkati çekti.

İsrail'in 13 yıldır uyguladığı abluka nedeniyle bölgede fakirlik ve işsizlikte büyük artışlar olduğunu belirten Iştiyye, "Gazze, eşi benzeri görülmemiş büyük sıkıntılar yaşıyor. Gazze'de suların yüzde 95'i içmeye uygun değil. İşsizlik yüzde 55, fakirlik yüzde 72. Halka günde sadece 8 saat elektrik verilebiliyor." dedi.

Gazze konusunun Mısır ziyaretinin başlıca gündem maddeleri arasında olduğunu vurgulayan Filistin Başbakanı, "Her nerede olurlarsa olsunlar halkımıza karşı vefakar kalacağız." ifadesini kullandı.

Iştiyye, Mısır yönetimiyle bu kapsamda çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, "Ürünlerimizin Mısır'a girişinin sağlanmasını, Mısır ürünlerinin de pazarlarımızda satılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, geniş bir heyetle pazartesi günü Mısır'a gelmişti.

#filistin #gazze #Muhammed Eştiye
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