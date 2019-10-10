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Gazze'de işsizlik konulu fotoğraf sergisi

- Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin düzenlediği "Daha İyi Bir Gelecek İçin Mücadele: Gazze ve Batı Şeria'da İşsizliğin Üstesinden Gelme" konulu fotoğraf yarışmasına katılan sanatçıların eserleri arasında belirlenen 30 fotoğraf Gazze'de sergilendi

Genel 10.10.2019, 19:41
Gazze'de işsizlik konulu fotoğraf sergisi

GAZZE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) başta işsizlik olmak üzere Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek için düzenlediği "Daha İyi Bir Gelecek İçin Mücadele: Gazze ve Batı Şeria'da İşsizliğin Üstesinden Gelme" konulu fotoğraf yarışmasına katılan sanatçıların eserleri Gazze Şeridi'nde sergilendi.

Yarışmada birinciliği iki genç sanatçının ateşle yaptığı dansı anlatan fotoğrafıyla Gazze'den Muhammed ez-Zenun alırken, ikinciliği susam tarlasında bir gencin hasat yaptığı fotoğrafıyla Kudüs'ten Ala Bedrane, üçüncülüğü ise bir gencin babasıyla küçük bir seyyar arabada sıcak içecek sattığı fotoğrafıyla Gazze'den Muhammed Mansur elde etti.

Yarışmaya katılan Filistinli sanatçıların fotoğrafları arasında belirlenen 30 fotoğraf Gazze'nin doğusunda açılan bir sergide sunuldu.

AA muhabirine konuşan ICRC Sözcüsü Suheyr Zakut, düzenledikleri fotoğraf yarışmasıyla Gazze ve Batı Şeria'da yüzde 70'e varan işsizlik sorununa dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Yarışmaya Gazze ve Batı Şeria'dan yaklaşık 100 fotoğrafçının katıldığını belirten Zakut, "Filistinli sanatçıların yarışmaya olan bu ilgisi, Filistin halkının işsizlik sorununu gündeme taşıma konusundaki gayretini yansıtıyor." dedi.

Zakut ayrıca bu fotoğrafların dünyaya "Filistin topraklarında her şeye rağmen yaşama sevinciyle dolu bir halkın yaşadığı" mesajı verdiğini dile getirdi.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in on yılı aşkın süredir kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, işsizlik oranı yüzde 52 iken yoksulluk oranı ise yüzde 80'leri geçiyor.


#Uluslararası Kızılhaç Komitesi #Batı Şeria #sergi #işsizlik #gazze
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