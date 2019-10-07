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Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu

- İsrail askerlerinin geçen şubat ayında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında yaraladığı Filistinli genç şehit oldu

Genel 07.10.2019, 15:45
Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, geçen şubat ayında abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan bir Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şubat ayında Gazze'deki Cibalya Mülteci Kampı'nın doğusundaki sınır hattı boyunca düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Fadi Ramazan Hicazi'nin (21) şehit olduğu belirtildi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) de bir yazılı açıklama yayımlayarak bugün şehit olan Hicazi'nin FDHKC üyesi olduğunu belirtti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında her hafta cuma günleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

#"Büyük Dönüş Yürüyüşü #gazze #israil #şehit
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