Gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sabah da devam etti
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, sabah da kenti etkisi altına alarak bir çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.
Genel 05.10.2019, 09:35
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, sabah da kenti etkisi altına alarak bir çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.
Öte yandan gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sabah erken saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. İşe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.(Tunacan Atalay- Davut Has/İHA)
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