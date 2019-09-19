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Gece "far avı"na, 12 bin lira para cezası
Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası uygulandı.
Genel 19.09.2019, 10:47 19.09.2019, 11:26
ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öbekdaş Yaylası mevkisinde gece "far avı" yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen kontrollerde avlanmış 1 yabani tavşan ele geçirildi.
Gece "far avı"nda kullanılan 2013 model araç ile yarı otomatik tüfeğe el konuldu.
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