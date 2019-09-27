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Gece meydana gelen kaza sabah fark edildi
- Konya'nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde devrilen otomobilin sürücüsü, sabah saatlerinde köylerden süt toplayan kişi tarafından ölü bulundu
Genel 27.09.2019, 11:48
KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Dağlı (39) idaresindeki 68 HA 462 plakalı otomobil, gece saatlerinde Yassıca mevkisinde devrildi.
Sabah erken saatlerde köylerden süt toplayan kişi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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