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Gece uçak ve topçu bataryalarının vurduğu Zormağar’da sessizlik hakim
Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda gece boyunca ateş altına alınan Zormağar bölgesinde belirlenen yeni hedefler, sabah erken saatlerde yapılan tank ve top atışları ile imha edildi. Atış seslerinin kesildiği bölgede sessizlik hakim.
Genel 10.10.2019, 11:45
Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda gece boyunca ateş altına alınan Zormağar bölgesinde belirlenen yeni hedefler, sabah erken saatlerde yapılan tank ve top atışları ile imha edildi. Atış seslerinin kesildiği bölgede sessizlik hakim.
Sabah saatlerinde de Zormağar bölgesinde yeni belirlenen hedefler sınır hattındaki tank ve topçu bataryaları ile vuruldu. Zaman zaman yapılan atışlarla Zormağar bölgesinin iç kısımlarındaki hedeflerin imha edildiği öğrenildi.
Sabahın ilerleyen saatlerinde çatışma seslerinin tamamen kesilmesi ile birlikte sınırın her iki yakası da sessizliğe büründü.(Lider Olgun - Metin Faruk Tamer/İHA)
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