Geleneksel yöntemler korunarak peynir çeşitliliği artırılıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, "Dağ Bitkisi Çeşnili Peynir Üretimine Yenilikçi Bakış" projesine ilişkin, "Bu coğrafyanın geleneksel yöntemlerle ürün elde etme yöntemi var. Dolayısıyla bu açıdan son derece önemli olan projemizle, geleneksel yöntemleri koruyarak ürünün çeşitliliğini artırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktayız." dedi.

Ardahan'da yöresel peynir çeşitliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında ARÜ koordinesinde hayata geçirilen "Dağ Bitkisi Çeşnili Peynir Üretimine Yenilikçi Bakış" projesi tamamladı.

ARÜ Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Biber, üniversite olarak önemli bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje koordinatörü olarak kendilerine destek veren başta yerli ve yabancı üniversiteler olmak üzere, Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğüne de teşekkür eden Mehmet Biber, şöyle konuştu:

"Proje son derece başarılı bir şekilde yürütüldü. Ardahan bölgesi hakikaten biyoçeşitlilik ve ekolojik olarak son derece nadide, önemli ve el değmemiş bir coğrafyadan müteşekkil. Bu coğrafyanın geleneksel yöntemlerle ürün elde etme yöntemi var. Dolayısıyla bu açıdan son derece önemli olan projemizle, geleneksel yöntemleri koruyarak ürünün çeşitliliğini artırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktayız."

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci de Ardahan'ın kaşar peynirinin piyasada önemli bir yere sahip olduğunu, bu proje sayesinde diğer peynirlerin de pazarda yer bulacağına inandığını dile getirdi.

Bundan sonra Ardahan'a ait birçok peynirin bilineceğini aktaran Demirci, "Proje ile son derece önemli bir sonuç elde edildi. Özellikle üniversitemizin katkılarıyla peynirlerimiz konusunda gerekli farkındalık yaratılacaktır. Tat anlamında da son derece iyi bir noktada olduğumuz gördük. Bu proje pazarda da Ardahan'ın peynirlerinin olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen peynirlerin tanıtımı yapıldı.