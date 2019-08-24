Son Dakika
Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı
Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos

Geleneksel yöntemlerle salça yapımı

Tokat’ın Niksar ilçesinde ev hanımlarını kış aylarına hazırlık olarak ev salçası yapma telaşı sardı.

Genel 24.08.2019, 17:13
Geleneksel yöntemlerle salça yapımı
banner63

Tokat’ın Niksar ilçesinde ev hanımlarını kış aylarına hazırlık olarak ev salçası yapma telaşı sardı.

Yemeklerin vazgeçilmez tatları, hatta olmazsa olmazları arasında olan ev salçası için ev hanımları kazanlarda salça kaynatmaya başladı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyenler geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarını yapmak için kolları sıvadı Pazarlardan veya köylerdeki üreticilerden satın aldıkları domateslerle salça yapan kadınlar, evlerinin salça ihtiyacını karşılayabilmek için yüzlerce kilo domatesi elden geçiriyorlar. Kimi kadınlar eski yöntemlerle domatesin suyunu çıkarmak için günlerce süren işlemlerden geçirirken, kimi kadınlar ise seyyar salça çekicileri tercih ediyor. Ev hanımlarına, komşularının yanı sıra eşleri de yardımcı oluyor. Bazı mahallelerde ise imece usulü her gün bir evin ihtiyacı olan salça kaynatılıyor.

Ev salçasının yemeklere, hazır satılan salçalardan daha çok lezzet kattığını söyleyen Nuriye Karaarslan; “Domatesi tam mevsiminde alarak ev salçası yapıyoruz. Yaptığımız ev salçasını yemeklerde kullandığımız gibi kahvaltıda da bol olarak tüketiyoruz. Eskiden domatesleri, kesip çuvallara koyup tuzlayıp suyunun çıkmasını beklerdik. Sonrada eleklerde elimizle ezip elerdik, zor işlerdi. Şimdi işlerimiz kolaylaştı, elektrikli makinelerle domatesler çekiliyor, bizde kolayca kaynatıyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı bir başka güzel oluyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, elektrikli domates çekme makinesi ile kadınların iş yükünü azaltan seyyar salça çekicilerin de işlerinin yoğun olduğu, yaklaşık 1 ton domatesi 1 saat gibi kısa bir sürede çektikleri kaydedildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:30
Güneş 06:01
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:41
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Chelsea 3 4
11. Burnley 2 3
12. Aston Villa 3 3
13. Norwich City 3 3
14. Leicester City 2 2
15. Wolverhampton 2 2
16. Crystal Palace 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@