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Gelibolu Yarımadası'nda makilik yangını
- Eceabat ilçesinde "Dur Yolcu" yazısının altında kalan bölgede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Genel 09.09.2019, 12:06
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, "Dur Yolcu" yazısının altında kalan bölgede 32. Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ekipler, 200 metrekare makilik alanda etkili olan yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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