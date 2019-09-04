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Gelinini öldüreceği korkusuyla oğlunu ihbar etti

- Konya'da yaşayan oğlunun, tartıştığı gelinin öldürmek için Aksaray'a gittiğini öğrenen annenin ihbarı üzerine, Aksaray'da durdurulan şüphelinin kullandığı otomobilde av tüfeği, fişek ve bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Genel 04.09.2019, 15:08
Gelinini öldüreceği korkusuyla oğlunu ihbar etti

AKSARAY (AA) - Konya'da yaşayan oğlunun, tartıştığı gelinin öldürmek için Aksaray'a gittiğini öğrenen annenin ihbarı üzerine, Aksaray'da durdurulan şüphelinin kullandığı otomobilde av tüfeği, fişek ve bıçak ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

İddiaya göre, Konya merkezdeki Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan K.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası K.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan baba evine geldi.

Bu durumu öğrenen kadının kocası K.Ç, evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıktı. Oğlunun da Aksaray'a doğru gittiğini ve gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya-Aksaray kara yolundaki kontrol noktasında şüpheli K.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, av tüfeği, fişek ve bıçak bulundu, sürücü K.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından K.Ç, serbest bırakıldı.



#aksaray
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