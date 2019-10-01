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Gelinini öldüren kaynanaya 25 yıl hapis
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeği ile gelinini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kaynanaya 25 yıl hapis cezası verildi.
Genel 01.10.2019, 16:07 01.10.2019, 17:06
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeği ile gelinini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kaynanaya 25 yıl hapis cezası verildi.
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Münevver Akdoğan (75) ve taraf avukatları ile maktul Yasemin Akdoğan'ın yakınları hazır bulundu.
Akdoğan, "Ben gelinimi çok severdim. Alzaymır hastasıyım, ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım." dedi.
Sorgun ilçesine bağı Kepirce köyünde 17 Ekim 2016'da Münevver Akdoğan, tartıştığı 2 çocuk annesi gelini Yasemin Akdoğan'ı (28) av tüfeği ile öldürmüş, olaydan sonra tutuklanmıştı.
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