"Genç kartallar" mezun oldu
- İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan "astsubay çavuş" rütbesiyle mezun olan 528 öğrenci, törenle diplomalarını aldı
İZMİR (AA) - İzmir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığından "astsubay çavuş" rütbesiyle mezun olan 528 öğrenciye diplomaları törenle verildi.
Okulun Gaziemir ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen törene, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve mezun astsubayların aileleri katıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Okul Komutanı Tuğgeneral Ender Kartal, törende yaptığı konuşmada, 4'ü Afganistan vatandaşı olmak üzere 528 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.
İlk rütbelerini takmaya hak kazanan astsubay çavuşlara da seslenen Kartal, şunları kaydetti:
Tuğgeneral Kartal, böyle değerli evlatlar yetiştirdikleri için ailelere de teşekkür etti.
Törende mezun öğrenciler adına ise dönem birincisi Furkan Hazer konuşma yaptı.
Mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından sancak devir teslimi yapıldı.
Tören, mezun öğrencilerin tören yürüyüşüyle sona erdi.
Mezuniyet töreni sonunda aileleriyle bir araya gelen "Genç kartallar" hatıra fotoğrafı çektirdi.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|3
|7
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0