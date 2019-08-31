"Genç kartallar" mezun oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığından "astsubay çavuş" rütbesiyle mezun olan 528 öğrenciye diplomaları törenle verildi.

Okulun Gaziemir ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen törene, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve mezun astsubayların aileleri katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Okul Komutanı Tuğgeneral Ender Kartal, törende yaptığı konuşmada, 4'ü Afganistan vatandaşı olmak üzere 528 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

İlk rütbelerini takmaya hak kazanan astsubay çavuşlara da seslenen Kartal, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlarım, bugünden itibaren mensubu olduğunuz Türk Hava Kuvvetleri, varlığıyla bir savaşın kaderini tek başına tayin edebilecek güçte caydırıcı bir kuvvettir. Güçlü bir hava kuvveti hedefine ulaşmak ise ancak öğrenme iştahını sürekli canlı tutabilen üstün nitelikli insan gücüyle mümkün olacaktır. Sizler aldığınız kapsamlı ve zorlayıcı eğitim ile kusursuz birer asker ve cesur havacılar olmanın yanında, Hava Kuvvetlerimizin daha yükseklere taşınmasında rol oynayacak, değişim ve dönüşüme yön verecek niteliklerle mezun oluyorsunuz."

Tuğgeneral Kartal, böyle değerli evlatlar yetiştirdikleri için ailelere de teşekkür etti.

Törende mezun öğrenciler adına ise dönem birincisi Furkan Hazer konuşma yaptı.

Mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından sancak devir teslimi yapıldı.

Tören, mezun öğrencilerin tören yürüyüşüyle sona erdi.

Mezuniyet töreni sonunda aileleriyle bir araya gelen "Genç kartallar" hatıra fotoğrafı çektirdi.