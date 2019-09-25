Son Dakika
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: ’’Toplantıda geleceğe dair atılacak yeni adımlar tartışılacaktır”
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 23’üncü gününde
Borsa ilk yarıda yükseldi - 25 Eylül 2019
Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Eylül 2019
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
“Son 17 yılda 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk”
"Rehberlik hizmetlerine yönelik beklentilerin karşılanıyor olması çok önemli”
"Cevap vermeye değseydi, verirdim!"
Bunlar denizden çıktı: Yok yok
Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı

Generaller şehit oğlunun düğününe katıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, PKK’lı teröristlerce evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un oğlu Abdülkerim Paksoy’un düğününe katılan generaller Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti.

Genel 25.09.2019, 11:12 25.09.2019, 11:17
Generaller şehit oğlunun düğününe katıldı
banner63

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, PKK’lı teröristlerce evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un oğlu Abdülkerim Paksoy’un düğününe katılan generaller Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti.

3 gün 3 gece süren görkemli düğünün sonunda Paksoy, kendilerini yalnız bırakmayan generaller, bürokratlar ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Babam gelmedi belki ama onların gelişi babamın gelişi kadar güzeldi” dedi.

31 Ağustos 2017 günü PKK’lı teröristlerin evinin önünde pusu kurarak şehit ettiği güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un oğlu Abdülkerim Paksoy Belgin Yıldırım ile dünyaevine girdi. 3 gün 3 gece süren düğün törenine, Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, 23’üncü Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Amiri Tayyar Arıkan, Belediye Başkanı Sait Ürek ve binlerce vatandaş katıldı. Masalları aratmayan bir törenle evlenen Paksoy, yaşadığı mutluluğu İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“GENERALLER BANA BABA ŞEFKATİYLE YAKLAŞTI”

Düğünlerine katılan generallerin kendisine baba şefkati ile yaklaştığını kaydeden Paksoy, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, “Babam haince şehit edildi hem de bayram arifesinde. 31 ağustos 2017 gecesinde evin önünde teröristler babamı şehit etti. Bu süreç içerisinde paşalarımız, komutanlarımız sürekli yanımızda oldu. Allah razı olsun. 2 yıl sonra evlenme kararı aldım, bu sürede tüm generalleri, komutanları, kaymakamları ve valimizi ailemiz bildik davet ettik. Allah razı olsun düğünüme geldiler, gelişleri beni ve ailemi çok mutlu etti. Babam gelmedi belki ama onların gelişi babamın gelişi kadar güzeldi” dedi.

“HEPSİNE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDERİM”

Şehit Mehmet Paksoy’un eşi Zeynep Paksoy ise 40 yıldır böyle güzel bir düğün görmediğini söyledi. Zeynep Paksoy, “Oğlumu mutlu gününde yalnız bırakmayan tüm komutanlarımıza ve eşlerine çok teşekkür ederim. 40 yıldır böyle güzel bir düğün görmedim. Bu mutluluğu yaşatanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

(Serdar Gükçe/İHA)

#uludere #şırnak
Yorumlar (0)
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@