Son Dakika
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması
Futbol: Hazırlık maçı
İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci dersbaşı yapacak
Gençler 30 saatlik "dijital maratonda" yarıştı
İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in
Günün Özeti
Para istedikleri gençlerden birini öldürdüler
A Milli Erkek Basketbol Takımı, umutlarını son maça taşıdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de
ABD Ticaret Bakanı Ross, özel sektör temsilcileriyle buluştu

Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında yoldan çıkarak taşlık...

Genel 07.09.2019, 16:20 07.09.2019, 17:36
Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında yoldan çıkarak taşlık alana çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla (37) ve Zeynep Özel Damla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Şükran Atiç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#batman #Gercüş #kaza
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@