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Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında yoldan çıkarak taşlık...
Genel 07.09.2019, 16:20 07.09.2019, 17:36
BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında yoldan çıkarak taşlık alana çarptı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Şükran Atiç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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