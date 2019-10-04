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Giresun'da kayıp yaşlı adam öldürülmüş olarak bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde 8 gündür kayıp olan 85 yaşındaki Hüseyin Vural, evinin ahırında kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.İlçeye bağlı Heydere köyünde yalnız yaşayan Hüseyin Vural'ın yakınları 25...

Genel 04.10.2019, 11:11
Giresun'da kayıp yaşlı adam öldürülmüş olarak bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde 8 gündür kayıp olan 85 yaşındaki Hüseyin Vural, evinin ahırında kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Heydere köyünde yalnız yaşayan Hüseyin Vural'ın yakınları 25 Eylül tarihinden itibaren kendisinden haber alamayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma tarafından oluşturulan özel ekipçe yürütülen geniş çaplı araştırmalar sonucu dün akşam saatlerinde Vural, evinin ahır kısmında ölü olarak bulundu.

İlk incelemelerde Vural'ın vücudunda kesici alet izlerinin olduğu belirlendi.

Vural'ın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak fail veya faillerinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

#cinayet #dereli ilçesi #giresun
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