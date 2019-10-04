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Giresun'da kayıp yaşlı adam öldürülmüş olarak bulundu
GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde 8 gündür kayıp olan 85 yaşındaki Hüseyin Vural, evinin ahırında kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.İlçeye bağlı Heydere köyünde yalnız yaşayan Hüseyin Vural'ın yakınları 25...
Genel 04.10.2019, 11:11
GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde 8 gündür kayıp olan 85 yaşındaki Hüseyin Vural, evinin ahırında kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.
İlçeye bağlı Heydere köyünde yalnız yaşayan Hüseyin Vural'ın yakınları 25 Eylül tarihinden itibaren kendisinden haber alamayınca jandarmadan yardım istedi.
İlk incelemelerde Vural'ın vücudunda kesici alet izlerinin olduğu belirlendi.
Vural'ın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak fail veya faillerinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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