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Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
GİRESUN(AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.İlçeye bağlı Sınır köyü Çeşme ardı Çelebi mevkisinde, Nihat Ünal yönetimindeki 28 AAB 045 plakalı otomobil ile Mustafa Çağlar'ın...
Genel 28.08.2019, 12:53
GİRESUN(AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Sınır köyü Çeşme ardı Çelebi mevkisinde, Nihat Ünal yönetimindeki 28 AAB 045 plakalı otomobil ile Mustafa Çağlar'ın kullandığı 28 YC 876 plakalı plakalı kamyonet çarpıştı.
Yaralılar, Giresun ve ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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