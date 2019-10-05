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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.Muhammed Melik Melikoğlu (53) idaresindeki 28 K 5865 kamyon, Kovanlık beldesi Sofulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini...

Genel 05.10.2019, 22:07
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Muhammed Melik Melikoğlu (53) idaresindeki 28 K 5865 kamyon, Kovanlık beldesi Sofulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Melikoğlu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

#Bulancak #giresun #kamyon #trafik kazası
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