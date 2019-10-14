Giresunspor'dan Enver Cenk Şahin'e destek
Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajı Almanlarda rahatsızlık uyandıran St. Paulili futbolcu Enver Cenk Şahin'i Giresunspor forması giymeye davet etti
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajı Almanlarda rahatsızlık uyandıran Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.
Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enver Cenk Şahin'in yanında olduklarını belirtti.
Şahin'i Giresunspor'a davet eden Usta, "Türk milleti büyüktür, medeni olduğunu düşünenlerin Cenk Şahin'e yaptıkları asla kabul edilemez. Kuruluşumuz ve var olma sebeplerimizi görmezden gelenler, Türk milletini, Çepni'yi tanımayanlardır." dedi.
Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuş, St. Pauli Kulübünün internet sayfasından yapılan açıklamada, "St. Pauli, kulübün değerleriyle uyuşmadığı için paylaşıma ve içeriğine mesafe koyuyor." ifadesi kullanılmıştı.
St. Pauli'nin "Ultra" taraftar grubunun internet sayfasından yapılan açıklamada da Enver Cenk Şahin'in paylaşımı eleştirilirken, oyuncunun daha önce de benzer ifadeler kullandığı kaydedilmişti. Enver Cenk Şahin'in bir daha St. Pauli formasını giymemesini isteyen taraftar grubu, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi talebinde bulunmuştu.
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