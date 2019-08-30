Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran Hafter umduğunu bulamadı

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED GARRA MERYEM - Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter, geçen hafta pazar gününden itibaren Uluslararası Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki Giryan kentine yönelik saldırılarını artırdı. Saldırılarda ilerleme kaydedemeyen Hafter güçleri, mevzi de kaybetti.

Fransa'da G7 Zirvesi düzenlenirken, Trablus'un güneyinde bulunan Giryan kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Hafter güçleri, UMH birlikleri tarafından püskürtüldü. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerine Libya'daki en güçlü aktör olduğu mesajını vermek isteyen Hafter bu saldırılarda umduğunu bulamadı.

G7 Zirvesi'nde Libya'da tüm tarafların katıldığı bir konferans toplanması çağrısı yapılırken, Hafter güçleri ilerleme kaydetmek amacıyla pazar gününden itibaren saldırılarını yoğunlaştırdı. Ancak birçok mevzide UMH güçlerinin karşılık vermesiyle Hafter güçleri, daha önce ele geçirdiği bazı noktalardan da geri çekilmek zorunda kaldı.

- Hafter güçlerinin Giryan hezimeti

Trablus'u ele geçirme ümidiyle kendisine bağlı güçlere 4 Nisan'da saldırı emri veren Hafter, 5 aylık süreçte dış desteğe ve sivillere yönelik işlediği suçlara sessiz kalınmasına rağmen önemli bir zafer elde edebilmiş değil.

Giryan'a yönelik son saldırılarında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait SİHA'lar kullanan Hafter güçleri bu nedenle çatışmanın başlarında ilerleme kaydederken, UMH birlikleri gelen takviye kuvvetlerle Hafter güçlerinin ilerlemesini durdurmayı başardı.

- Terhune'de saldırıyı önleme operasyonu

Hafter güçlerinin Giryan'a saldırması, Trablus saldırısı için kullandıkları son nokta olan Terhune kentine operasyon yapmayı planlayan UMH'ye yönelik bir önleyici saldırı olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Terhune kentinde "Terhune'yi Koruma Kuvvetleri" adında bir birlik oluşturan UMH, Hafter'e bağlı 9'uncu Tugayla karşılaşmayı bekliyor.

UMH birlikleri, 21 Ağustos'ta Hafter güçlerinin Terhune ile Kasr Bin Gaşir ve Trablus Havaalanı arasındaki bağlantıyı kesmek için Kasr Bin Gaşir'in güneyinde Trablus -Terhune otoyolu üzerindeki Es-Sebia beldesinde geniş çaplı bir saldırı başlatmış ve Terhune operasyonunun sinyalini vermişti.

Hafter güçleri ise hem batı hattında yeni bir cephe açmak hem de UMH birliklerinin Terhune'yi kuşatıp destek yollarını kesmesi durumunda güney cephesindeki güçlerinin yıkılmaması için 26 Haziran'da aniden kaybettiği Giryan'ı geri alma arayışında.

- Yeni hedef: Gut er-Rih

Hafter güçlerinin Giryan'ı hedef almasının bir diğer nedeni ise kentin yakınlarındaki Gut er-Rih helikopter pistini ele geçirmek.

Gut er-Rih heliportu aslında Giryan'a uluslararası bir havaalanını kazandırmak için başlatılan bir projeydi ancak Hafter kuvvetleri burayı hem asker ve mühimmat nakliyesi için hem UMH güçlerine hava saldırısı düzenlediği SİHA'ları kaldırmak için kullanıyordu.

Söz konusu bölgenin de UMH'nin eline geçmesin ardından Hafter güçlerinin elinde yalnızca Trablus'un 140 kilometre güneyindeki Vatiyye Hava Üssü kalmıştı. Ancak Batı Askeri Bölgesi Komutanı Usame Cuveyli, UMH'nin düzenlediği hava saldırıları sebebiyle buranın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Hafter güçlerinin, Trablus'a hava saldırısı için Zintan'daki pisti kullanması ise şehirdeki güçlerin UMH ile Hafter arasında bölünmüş durumda olması sebebiyle pek mümkün görünmüyor.

- Giryan kırsalındaki mücadele

UMH birliklerine karşı geçen hafta pazar günü harekete geçen Hafter güçleri, El-Araban bölgesinden Gut er-Rih'e güçlü bir saldırı başlattı.

Saldırının ilk aşamasında Birleşik Arap Emirliklerine ait SİHA'ların da hava desteği ile Hafter güçleri ilerleme kaydederek birkaç bölgeyi ele geçirdi.

Giryan, Hafter güçlerinin eline geçmek üzereyken, UMH birlikleri Misrata ve Zintan tugaylarının takviyesiyle, El-Meğaribe bölgesindeki mevzilerini sağlamlaştırdı. Hafter'in eline geçen Beni Vezir ve Buzyan köylerinde tekrar kontrolü sağlayan UMH güçleri, Giryan'ın güneybatısındaki, Cundube'ye doğru ilerledi.

Saldırıda aktif kullanılan UMH birliklerine ait SİHA'lar, Hafter güçlerini Giryan'ın güneybatısındaki El-Asabia kentine çekilmeye zorladı.

SİHA'ların, Asabia'daki Hafter güçlerine ait askeri kampı bombalamasından sonra UMH güçleri saldırının başında kaybettiği yerleri geri aldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.