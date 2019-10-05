GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSPİR) ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Boat Show Tuzla Fuarı, Viaport Marina'da açıldı.

Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, lansman ve sıfır tekneler, catamaran, deniz ekipmanları, charter firmaları, hybrid tekneler ve teknolojiler, deniz motosikleti, motorlar, bot, sektör dergileri, tekstil ürünlerinin bulunduğu fuarda, 200'den fazla firma stant açtı.

Fuarda, 400 farklı markanın boyları 5 ila 50 metre arasında değişen, toplam değeri 600 milyon lirayı bulan tekneleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarda en ilgi çeken tekne, içerisinde 4 kabin, 4 banyo, bir kaptan kabini bulunan 15 milyon lira değerindeki "Absolute 72 Fly" oldu.

GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı'nda bu yıl çeşitli seminerler, kitap imza günleri, paneller ve workshoplarla fuar ziyaretçilerine farklı deneyimler sunulacak.

VİA Fuarcılık Genel Müdürü Dilek Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda, alıcıların tekneleriyle deneme sürüşü yapabildiklerini söyledi.

Günaydın, "Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz fuarımız dünya sıralamasında da ilk beşte yer alıyor. Fuarımız 13 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak." dedi.

Bu yıl ilk kez GİSPİR sponsorluğunda düzenlenen fuara 60 bin ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda çocuklar için özel bir alan da ayrılırken burada etkinlik havuzunda minik denizcilere yelken eğitimleri verilerek, yelken sporunun keyfini yaşamaları sağlanacak.

Fuar, 13 Ekim'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde açık olacak.