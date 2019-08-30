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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı cinayetten aranıyormuş
- Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan zanlılardan birinin, 23 yıldır cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı
Genel 29.08.2019, 22:17
MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan 9 zanlıdan birinin, 23 yıldır cinayet şüphelisi olarak arandığı belirlendi.
Operasyonda başkası adına düzenlenen sahte pasaportla yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlılardan H.T'nin, 1996'da İstanbul'da işlenen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin şüphelisi olarak arandığı bildirildi.
Düzensiz göçmenleri yasa dışı olarak Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edilen şebekeye yönelik Bodrum ilçe merkezi, Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
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