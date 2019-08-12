Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a bıraktılar
Kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 50 göçmen, ‘Banker Bilo’ filmindeki gibi insan tacirleri tarafından Ankara yerine Van’da mahalle ortasına bırakılarak terk edildi.
Kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 50 göçmen, ‘Banker Bilo’ filmindeki gibi insan tacirleri tarafından Ankara yerine Van’da mahalle ortasına bırakılarak terk edildi.
İnsan tacirleri tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu göçmenler yurt dışı, Ankara, İstanbul ve İzmir hayaliyle kandırılarak Van’a getiriliyor. Kandırılarak kente getirilen Afgan ve Pakistan uyruklu göçmenler; kentin en işlek noktalarına, otogar ve apartman girişlerine bırakılıyor.
İHA muhabirine konuşan esnaf Mehmet Erörs, göçmenlerin yurt dışı hayaliyle kandırılarak Van’a getirildiğini ifade ederek, “İçlerinde yaralı bir çocuk vardı. Bu çocuğu eve götürerek pansumanlarını yenilettim. Evden kendilerine yorgan getirdim. Günlerce bu şekilde duvarın dibinde perişan durumda duracaklar. Bayram günü göçmenleri bu durumda görünce çok üzüldüm ve kurban etini kendilerine dağıttım” dedi.
Ankara’da yaşayan akrabalarına gitmek için Türkiye’ye geldiğini ifade eden Sabır Aşgan isimli Afgan uyruklu genç 15 gün yol yürüdükten sonra insan tüccarlarıyla karşılaştıklarını söyledi. Ankara diye Van’a getirildiklerini ifade eden Aşgan, annesinin kanser hastası olduğunu ve tedavi olması gerektiğini ifade etti.(Yılmaz Sönmez/İHA)
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