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Göçük nedeniyle kapanan asırlık Taş Yolu ulaşıma açılıyor

- Erzincan'da, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen ve Kemaliye-Divriği arasındaki göçük nedeniyle kapanan asırlık Taş Yolu'nun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor - Turizm amaçlı kullanılan ve dünyanın tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yolu'nun Karanlık Kanyon ve Karanlık Dere mevkilerinde oluşan 30 metrelik göçük nedeniyle ekipler, sarp kayalıklar arasında çalışmalarını güçlükle sürdürüyor

Genel 05.09.2019, 12:55
Göçük nedeniyle kapanan asırlık Taş Yolu ulaşıma açılıyor
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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen ve Kemaliye-Divriği arasındaki göçük nedeniyle ulaşıma kapanan asırlık Taş Yolu'nda çalışma başlatıldı.

Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 132 yılda tamamlanan ve iki ay önce meydana gelen göçük nedeniyle kapanan Taş Yolu'nun ulaşıma yeniden açılması için Karayolları 166. İliç Şube Şefliği ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Turizm amaçlı kullanılan ve dünyanın tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yolu'nun Karanlık Kanyon ve Karanlık Dere mevkilerinde oluşan 30 metrelik göçük nedeniyle ekipler, sarp kayalıklar arasında çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Zor arazi koşulları nedeniyle iş makinelerinin giremediği bölgede, ekiplerin insan gücüyle yaptığı çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanması planlanıyor.

Kemaliye Belediye Başkan Vekili Kamil Gültekin, göçüğün meydana geldiği bölgede çalışan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

#Adrenalin #erzincan #Göçük #kaya #Kemaliye #Taş Yolu
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