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Göktürk Sokak’ta çöken yolda çalışmalar sürüyor
İstanbul’u sağanak sırasında çöken Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokak’ta iyileştirme çalışmaları sürüyor.
Genel 18.08.2019, 10:13
İstanbul’u sağanak sırasında çöken Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokak’ta iyileştirme çalışmaları sürüyor.
Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokak’ta dün yaşanan yol çökmesinin ardından, sokakta başlanan iyileştirme çalışmaları bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri sokağın giriş ve çıkışında önlem alırken iş makineleri tarafından çöken boşlukların doldurulması çalışmaları sürüyor. Sokağın giriş ve çıkışı yetkililerce ahşap perdeler ve kum torbalarıyla kapatıldı. Dolgu çalışmalarının ardından sokakta mıcır ve ardından asfalt çalışması yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.(Caner Evyapan - Halit Arslan /İHA)
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