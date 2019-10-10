"Gökyüzünden Türkiye" 3 dilde hazırlanan yeni baskısıyla yayınlandı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden "drone"larla çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde hazırlanan yeni baskısıyla yayınlandı.

Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan "Gökyüzünden Türkiye" kitabı, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak okuyucuları ile buluştu.

Habercilik serüveni bir asra yaklaşan AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin perspektifiyle oluşan bu eşsiz Türkiye arşivi, Karadeniz yaylalarından Anadolu'nun kültürel mirasına, kadim Anadolu şehirlerinin insan hikayelerine kadar birçok ögeyi görsel birer şölene dönüştürüyor.

Kitap, Türkiye'nin doğasına, tarihine, dört mevsimine, emek dolu bereketli topraklarına, kentlerine ve mimarisine ait görselleri bir araya toplarken koleksiyonerler, modern gezginler için de bir baş ucu eseri niteliği taşıyor.



- "Haber toplama ve yayımlama süreçlerinin doğası da değişiyor"

Kitabın ön sözünü kaleme alan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, medyada dönüşüme neden olan yeni iletişim teknolojilerinin, aynı zamanda gazetecilik mesleği ile haber toplama ve yayımlama süreçlerinin doğasını da değiştirdiğine dikkati çekti.



En son teknik gelişmeleri takip eden AA'nın, küresel düşünmek, yeni iletişim teknolojilerini kullanabilmek anlamında bu gelişmelerin verdiği olanakları değerlendirmeye çalıştığını aktaran Kazancı, son yıllarda görsel alanda normal koşullarda ulaşılamayacak noktalardan, çoğunlukla gökyüzünden insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğrafların daha çok görülmeye başlandığını belirtti.



Bu yeni tekniğin sağladığı yeni bakış açılarının, perspektiflerin ve gölgelerin normal şartlarda görülmeyecek fotoğraflar sunduğunu vurgulayan Şenol Kazancı, şunları kaydetti:



"AA, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük ederek foto muhabirlerini insansız hava araçlarıyla donatarak ülkemizden etkileyici karelere imza atmakta. AA'nın ülkemizin dört bir yanında bu yeni teknikle çekilen fotoğraflarla hazırladığı 'Gökyüzünden Türkiye' fotoğraf kitabı, bizi şimdiye kadar görmeye alışmadığımız manzaralarla, eşsiz doğayla ve insanın elinden çıkan eserlerle yeni bir bakış açısı üzerinden buluşturuyor.

Habercilik serüveni bir asra yaklaşan Anadolu Ajansı, hem gazetecilik açısından yeni teknolojilerden yararlanma hem de yarının muhabirlerinin yetiştirilmesi konusunda basın sektörüne öncülük etmeye devam etmektedir. Bu işe yıllarını vermiş çalışma arkadaşlarımın hazırladığı kitabın, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."