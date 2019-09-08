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Gölete devrilen otomobildeki iki kişiden biri öldü
- Eskişehir'de Sarısungur Göleti'ne devrilen otomobildeki iki kişi, arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı - Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Genel 08.09.2019, 17:34
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gölete devrilen otomobildeki iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Recep Tektaş (60) idaresindeki 26 E 7867 plakalı otomobil, merkez Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak Sarısungur Göleti'ne devrildi.
Araçtaki sürücü Tektaş ile Zehra Özbek (40), ekipler tarafından sudan çıkarılarak Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Recep Tektaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil ise bulunduğu yerden çıkarıldı.
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