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Gölete devrilen otomobildeki iki kişiden biri öldü

- Eskişehir'de Sarısungur Göleti'ne devrilen otomobildeki iki kişi, arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı - Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Genel 08.09.2019, 17:34
Gölete devrilen otomobildeki iki kişiden biri öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gölete devrilen otomobildeki iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Recep Tektaş (60) idaresindeki 26 E 7867 plakalı otomobil, merkez Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak Sarısungur Göleti'ne devrildi.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, AKUT ile Büyük Ayı Arama Kurtarma Dernekleri ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye İtfaiyesi gönüllü dalgıç timleri olay yerine geldi.

Araçtaki sürücü Tektaş ile Zehra Özbek (40), ekipler tarafından sudan çıkarılarak Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Recep Tektaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil ise bulunduğu yerden çıkarıldı.

#boğulma #eskişehir #Gölet
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