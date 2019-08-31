Goman Dağı'na "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirdi

HAKKARİ (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, vatandaşlarla Mehmetçik el ele vererek Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Goman Dağı'na "Zafer Yürüyüşü" düzenledi.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında özel bir program düzenleyen 34. Hudut Tugay Komutanlığı, ilçedeki Goman Dağı'na "Zafer yürüyüşü" organizasyonunda asker ve vatandaşları bir araya getirdi.

İlçedeki spor salonunda toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla "Zafer yürüyüşü"ne başladı. 35 dereceye varan sıcak havaya rağmen tırmanışı tamamlayan vatandaşlar ile askerler, zirvede Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zirvede bir süre Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çeken kalabalık, ardından inişe geçti.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe, Kaymakam Yakup Güven, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Muammer Alper, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgenaral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve çok sayıda vatandaş katıldı.