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Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar

İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

Genel 03.09.2019, 14:13 03.09.2019, 14:32
Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar
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İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#karar #belediye başkanları #belediye #İÇİŞLERİ Bakanlığı
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