"Gorgon'un Oyun Alanı" İstanbullularla buluşacak
- İstanbul Bienali kapsamında sanatçı Monster Chetwynd'in "Gorgon'un Oyun Alanı" başlıklı açık hava yerleştirmesi, Maçka Sanat Parkı'na konuluyor - Kurulum çalışmaları devam eden çalışma, 10 Eylül'den itibaren Maçka Sanat Parkı'nda ziyaret edilebilecek
İSTANBUL (AA) - Monster Chetwynd'in bir çocuk parkı mizanseniyle kurguladığı "Gorgon'un Oyun Alanı" başlıklı açık hava yerleştirmesi, Maçka Sanat Parkı'na yerleştiriliyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali kapsamında kurulum çalışmaları devam eden çalışma, 10 Eylül'den itibaren Maçka Sanat Parkı'nda ziyaret edilebilecek.
Chetwynd'in 16. İstanbul Bienali'ne özel olarak kurguladığı eser, bienal sona erdikten sonra da kalıcı olarak sergilenmeye devam edecek.
Bienal kapsamında sanatçının, Maçka Sanat Parkı'na yerleştirilecek kalıcı eser projesi dışında bir çalışması daha yer alacak.
Sanatçının her biri insansı bir biçime bürünmüş bir yarasa, bir yılan, bir timsah ve bir örümcekten oluşan hibrit yaratık heykelleri de bienalin açık olduğu sekiz hafta boyunca Büyükada'da yer alan Hacopulo Köşkü'nde görülebilecek.
İstanbul Bienali ilk kez 2017'de, sanatçı Ugo Rondinone'nin 1999'daki 6. İstanbul Bienali kapsamında Taksim Meydanı'nda sergilediği "Buradan Nereye Gidiyoruz?" başlıklı neon heykeli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki yeni mekanı MKM'nin çatısına yerleştirilmişti.
İKSV tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'den 8 sanatçı katıldığı bienal, 25 ülkeden 56 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserlerine yer verecek.