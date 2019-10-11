GRAFİKLİ - DEAŞ'ın hedef aldığı Türkiye'den örgüte büyük darbe

İZMİR (AA) - RAMAZAN ERCAN - Türkiye, birçok kanlı eylem gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'a karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Bugüne kadar sınırları içinde DEAŞ'ın 10 intihar saldırısı düzenlediği Türkiye, dünyada bu terör örgütüne karşı en etkin ve kararlı mücadeleyi veren ülkelerin başında geliyor.

DEAŞ'ı, 30 Eylül 2013'te terör örgütü ilan eden Türkiye, eli kanlı örgüte yurt içi ve dışında yaptığı operasyonlarla darbe üstüne darbe vurdu.

Terör örgütüne karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren, yurt içinde başarılı operasyonlar düzenleyen Türk güvenlik güçleri, bu süreçte 3 bin 500 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdi, son 4 yılda ise yaklaşık 5 bin 500'ünü tutukladı.

DEAŞ'ın Türkiye'de 10 canlı bomba, 7 bombalı, 4 silahlı saldırısında 11'i polis, ikisi asker 13 güvenlik gücü şehit oldu, 315 kişi hayatını kaybetti, 62'si polis, 7'si asker bin 206 kişi de yaralandı.

- Eli kanlı örgütün Türkiye'deki hain saldırıları

Canlı bombalı saldırılarından 4'ünü İstanbul, 3'ünü Ankara, ikisini Gaziantep, diğerini de Şanlıurfa'da gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki bazı saldırıları şöyle:

20 Mart 2014: Niğde'de yol güvenlik ve kontrol uygulaması yapan jandarma ve emniyet birimlerine yönelik silahlı saldırıda 2 güvenlik gücü şehit oldu, bir vatandaş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

6 Ocak 2015: İstanbul Valiliği Sultanahmet Turizm Şube Müdürlüğüne yönelik el bombalı saldırıda bir polis şehit oldu, yaralanan 2 polis memuru tedaviye alındı.

18 Mayıs 2015: Adana'nın Seyhan ilçesi ve Mersin HDP il teşkilatına yönelik bombalı saldırılarda 4 kişi yaralandı.

5 Haziran 2015: Diyarbakır'da HDP'nin seçim mitingine düzenlenen 2 bombalı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 279 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2015: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki intihar saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

1 Eylül 2015: Kilis'in Yavuzlu beldesinde Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, bir askeri personel ise Suriye'ye kaçırıldı.

10 Ekim 2015: Ankara Tren Garı'ndaki bombalı intihar saldırısında 100 kişi hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı.

12 Ocak 2016: İstanbul Sultanahmet'teki canlı bombalı intihar saldırısında 12 Alman turist hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

18 Ocak 2016: Kilis'in karşı tarafından kente 6-7 ay boyunca atılan roket ve havan toplarıyla saldırıda bir polis şehit oldu, 13'ü Türk, 11'i Suriyeli 24 kişi hayatını kaybetti.

19 Mart 2016: İstanbul İstiklal Caddesi üzerindeki intihar saldırısında 3'ü İsrail, biri İran uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

1 Mayıs 2016: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıda 3 polis şehit oldu, yaralanan 26'sı polis 31 kişi tedavi altına alındı.

28 Haziran 2016: İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde 3 ayrı intihar saldırısında 45 kişi yaşamını yitirdi, 163 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2016: Gaziantep'te bir polis memuru şehit edildi.

20 Ağustos 2016: Gaziantep'teki bir sokak düğününe düzenlenen canlı bombalı saldırıda 57 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

16 Ekim 2016: Gaziantep'te hücre evine yönelik operasyon düzenleyen emniyet mensuplarına karşı yapılan intihar saldırısında 3 polis şehit oldu, 9'u polis 13 kişi yaralandı.

1 Ocak 2017: İstanbul Beşiktaş'taki Reina isimli eğlence mekanına düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda 1'i polis memuru 39 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.

- Muhalif gazetecileri de öldürdüler

Terör örgütü DEAŞ, 11 Haziran 2014'te Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 46'sı Türk vatandaşı olmak üzere 49 konsolosluk görevlisini rehin aldı. Örgüt tarafından kaçırılanlar 20 Eylül 2014 tarihinde Türk güvenlik güçlerince kurtarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, kendilerine muhalif gazetecileri de Türkiye'de infaz etti. El Cezire muhabirleri İbrahim Abdulkadir ve Firaz Hamadi Şanlıurfa'da ikamet ettikleri adreste 30 Ekim 2015'te boğazları kesilerek öldürüldü.

Örgüt karşıtı programlar sunan Muhammed El Şarkat 10 Nisan 2015'te, örgüt aleyhine belgesel sunan gazeteci Naji Aljarf ise 28 Aralık 2015'te Gaziantep'te öldürüldü.

- Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi

Terör örgütü DEAŞ'a karşı dünyada en etkili şekilde mücadele eden Türkiye, bu terör örgütüyle iltisakı ve irtibatı belirlenen 14 derneği kapattı, örgütün sosyal medya aracılığı ile propagandasının yapılmasını önlemek amacıyla 2 bin 564 sosyal medya hesabına yönelik işlem yaptı.

9 bin 350 yabancı terörist savaşçıyı gözaltına alan Türkiye, bunlardan bin 337'si yabancı uyruklu 3 bin 69 kişiyi tutukladı.

Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 18 bin 500 kişi, risk analiz birimlerince kontrol edilirken, bunlardan 7 bin 600'ü sınır dışı edildi.

Çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 99 ülkeden 4 bin 957 kişiye yönelik sınır dışı kararı uygulandı, 151 ülkeden 77 bine yakın kişiye giriş yasağı konuldu. Bunların yanı sıra aralarında canlı bomba saldırısının da olduğu 22 eylem engellendi.

Sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ'ın ülkeye yönelik terör saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri ile bölgede huzur ve güven içinde yaşamlarını sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı düzenlendi. 216 gün süren ve 29 Mart 2017'de biten Fırat Kalkanı Harekatında 71 Türk askeri şehit oldu.

Harekat kapsamında, Cerablus, Çobanbey, Dabık, Kabasin, Bab gibi yerleşim yerleri terör örgütü DEAŞ'tan arındırıldı. 2 bin 647'si ölü olmak üzere 3 bin 60 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Cerablus ve diğer bölgelere binlerce Suriyeli dönüş yaptı.

Yurt içerisinde ve sınırdaki operasyonlarda da yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Bölgede 4 bin 500'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

- Yurt içindeki operasyonlarda binlerce örgütü üyesi tutuklandı

Güvenlik güçleri, örgüte başarılı operasyonlarla diz çöktürdü. 2016'da yaklaşık 500 zanlı tutuklandı, 2017'de gözaltına alınan 4 bin 765 şüpheliden 739'u, 2018 yılında 3 bin 38 zanlıdan 408'i, bu yılın ilk 9 ayında ise bin 848 şüpheliden 704'ü tutuklandı.

Çok sayıda DEAŞ üyesi ise yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.



