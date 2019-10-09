GRAFİKLİ - Yeşilçam'ın babacan emektarı: Kadir Savun

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Babacan ve müşfik rolleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yeşilçam oyuncusu Kadir Savun vefatının 24'üncü yılında anılıyor.

Erzincan'da 1926'da doğan Kadir Savun, emniyet mensubu olan babasının tayini nedeniye küçük yaşta İstanbul'a geldi. Savun, sinemanın cazibeli dünyasına ilk adımını, Muhsin Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Bir Millet Uyanıyor" filmiyle 8 yaşındayken çocuk oyuncu olarak attı.

Sonrasında sinema sektöründen kopamayan Savun, 1938'de İpek Film stüdyosunun "çamaşırhane" diye anılan film yıkama kısmında işe başladı. Savun, hem okuyup hem çalışırken, setlerde kamera asistanlığının yanı sıra ışık ve dekor gibi farklı alanlarda görevler aldı.

Kabataş Lisesi'nde eğitim gören fakat yarım bırakan Kadir Savun'un, Faruk Kenç'in yönetmenliğini üstlendiği, 1949'da çekilen "Üvey Baba" filminde jandarma astsubay rolünü alması, onun oyunculuk kariyerinin gerçek başlangıcı oldu.

- "Fakir ama gururlu" rollerin adamı

Savun zamanla önde gelen karakter oyuncularından biri olurken, sağlam, gururlu ve güvenilir rollerin aranan yüzlerden biri haline geldi. Aynı dönemde kötü adam karakterleriyle ünlenen Erol Taş'ın zıttında karşılık bulan Savun, canlandırdığı rollerle merhamet, sadakat ve vefa gibi duyguları izleyenlere aktardı.

Filmlerinde bazen esas oğlanın sadık dostu, bazen mahallenin açık sözlü ağabeyi, bazen ise mert bir esnaf olan ve "İkimize Bir Dünya" ile "Gecelerin Ötesi" filmlerindeki rolleri nedeniyle "En İyi Yardımcı Erken Oyuncu" ödülleri alan usta oyuncu, hiçbir zaman başrolde oynamadı.

Kadir Savun, kendisi gibi oyuncu olan Suphi Kaner'le birlikte Azim Film'i kurdu ve yapımcı olarak bazı filmlere imza attı.

Bir ara boksla uğraşan ve futbol oynayan Savun, Nermin Hanımla dünya evine girdi ve "Yılanların Öcü" eserinden etkilenerek kızına Iraz ismini verdi.

Rolü reddedip yapımcıyı kırmamak için onlar geldiğinde arka kapıdan kaçan, fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin yenilmesini görmemek için maçları radyodan takip eden Savun, "fakir ama gururlu" rolleriyle Yeşilçam izleyicisinin kalbini kazandı.

- 69 yaşında vefat etti

Bir röportajında "İnsanoğlu çok şey ister. Bizim sinema doyumsuzdur, daha çok şeyler yapmak isteriz." diyen Kadir Savun, 10 Ekim 1995'te İstanbul'da vefat etti.

Kanser nedeniyle bir süre tedavi gören Savun, yüzlerce film sığdırdığı yaşamını Şişli'deki evinde yitirdiğinde 69 yaşındaydı. Savun'un cenazesi Teşvikiye Cami'sinde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Kadir Savun'un rol aldığı bazı yapımlar:

"İnsanlar Yaşadıkça", "Ölüm Peşimizde", "Şoför", "İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar", "Güneşi Uyandırmadan", "Bir Başka Yerde Bir Başka Hayat", "Tanrı Şahidimdir", "Bir Avuç Sevgi", "Beni mi Buldun", "Çingene", "Namusun Bedeli", "Minyeli Abdullah", "Kan Çiçeği", "Talihsiz Yavrum", "Melekler Şahidimdir", "Izdırap Çocukları", "Emanet", "Hacer Ana ve Oğulları", "Azap", "Hasretim", "Ana", "Sevmek", "Sarı Öküz Parası", "Katiller de Ağlar", "Kanun Adamı", "Kartal Bey", "Asılacak Kadın", "Fatih Sultan Mehmet", "Gülsüm Ana", "Arkadaşım", "Olmaz Olsun", "Zübük", "Duy Kalbimin Feryadını", "Beş Parasız Adam", "Vatandaş Rıza", "Kara Murat Devler Savaşıyor", "Hatasız Kul Olmaz", "Dila Hanım", "Namus Belası", "Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı", "Güler misin, Ağlar mısın?", "Ah Nerede Vah Nerede?", "Boşver Arkadaş", "Zagor Kara Korsanın Hazineleri", "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Bir Teselli Ver", "Yumurcak Köprüaltı Çocuğu", "Cilalı İbo Almanya'da", "Kanun Namına", "Eşrefpaşalı", "İsimsiz Kahramanlar", "Kardeş Gibiydiler", "Yılanların Öcü", "Yedi Günlük Aşk", "Cilalı İbo Yıldızlar Arasında", "Şimal Yıldızı", "Akdeniz Korsanları", "Gündüzün Karanlığı", "Bizim Eller", "Mesela Muzaffer", "Kuruluş / Osmancık", "Küçük Ağa"