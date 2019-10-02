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Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi
- Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi - Söz konusu teröristin, 2017'de Baykan Kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemini düzenleyenler arasında yer aldığı belirlendi
Genel 02.10.2019, 15:17 02.10.2019, 15:59
ANKARA (AA) - Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.
Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin Türk lirası ödülle Gri Liste'de yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildiği bildirildi.
Söz konusu teröristin 2017'de Baykan kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu da kaydedildi.
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