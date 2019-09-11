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Gri liste’deki terörist etkisiz hale getirildi

Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Genel 11.09.2019, 08:55 11.09.2019, 09:03
Gri liste’deki terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık’ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ağrı #Patnos #Gri liste #operasyon
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